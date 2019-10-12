Один человек погиб в результате обрушения части здания отеля в США

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Один человек погиб и трое пропали без вести после частичного обрушения отеля Hard Rock Hotel в американском Новом Орлеане.
Один человек погиб в результате обрушения части здания отеля в США
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Об этом сообщает NBC.

Уточняется, что ещё 18 человек из-за обрушения были доставлены в больницу в стабильном состоянии. Один пострадавший в инциденте отказался от медицинской помощи.

По данным телеканала, верхние этажи строящегося отеля начали рушиться один за другим и падать на территорию возле здания. Пожарные службы предполагают, что неустойчивая конструкция может вновь обрушиться.

В апреле 22 человека погибли в результате обрушения двух домов в Рио-де-Жанейро.

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