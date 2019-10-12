Подвергшийся нападению танкер Sabiti вернётся в Иран в течение 10 дней

Подвергшийся нападению 11 октября танкер Sabiti вернётся в Иран в течение 10 дней.

Об этом сообщает Shana со ссылкой на заявление исполнительного директора Национальной танкерной компании Ирана Насраллы Сардашти.

По его словам, судно «меньше чем за 24 часа должно пройти Баб-эль-Мандебский пролив».

Ранее в МИД Ирана сообщили, что взрывы на принадлежащем исламской республике танкере в Красном море стали результатом нападения. В настоящий момент власти страны выясняют, кто мог стоять за этой атакой. По данным СМИ, экипаж судна не пострадал, однако были повреждены два резервуара с нефтью, из-за чего часть топлива вылилась в море.