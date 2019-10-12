Подвергшийся нападению танкер Sabiti вернётся в Иран в течение 10 дней

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Подвергшийся нападению 11 октября танкер Sabiti вернётся в Иран в течение 10 дней.
Подвергшийся нападению танкер Sabiti вернётся в Иран в течение 10 дней
  • Reuters

Об этом сообщает Shana со ссылкой на заявление исполнительного директора Национальной танкерной компании Ирана Насраллы Сардашти.

По его словам, судно «меньше чем за 24 часа должно пройти Баб-эль-Мандебский пролив».

Ранее в МИД Ирана сообщили, что взрывы на принадлежащем исламской республике танкере в Красном море стали результатом нападения. В настоящий момент власти страны выясняют, кто мог стоять за этой атакой. По данным СМИ, экипаж судна не пострадал, однако были повреждены два резервуара с нефтью, из-за чего часть топлива вылилась в море.

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