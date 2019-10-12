Напавшего на людей в Манчестере изолировали из-за проблем с психикой

В полиции Манчестера заявили, что напавший с ножом на людей в торговом центре города был изолирован из-за проблем с психикой.

Об этом говорится на странице полиции в Twitter.

«Мужчина, который, как считается, совершил нападение, в настоящее время задержан по закону о психическом здоровье. Расследование будут продолжать вести сотрудники антитеррористического подразделения... Арестованный человек был признан невменяемым для содержания под стражей и был переведён в место изоляции лиц, страдающих психическими заболеваниями», — указывается в заявлении.

Правоохранительные органы добавили, что торговый центр, где произошла атака, вернулся к нормальному режиму работы.

Ранее полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на людей в британском Манчестере. В настоящий момент его подозревают в совершении террористического акта.