Напавшего на людей в Манчестере изолировали из-за проблем с психикой

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В полиции Манчестера заявили, что напавший с ножом на людей в торговом центре города был изолирован из-за проблем с психикой.
Напавшего на людей в Манчестере изолировали из-за проблем с психикой
  • Reuters

Об этом говорится на странице полиции в Twitter.

«Мужчина, который, как считается, совершил нападение, в настоящее время задержан по закону о психическом здоровье. Расследование будут продолжать вести сотрудники антитеррористического подразделения... Арестованный человек был признан невменяемым для содержания под стражей и был переведён в место изоляции лиц, страдающих психическими заболеваниями», — указывается в заявлении.

Правоохранительные органы добавили, что торговый центр, где произошла атака, вернулся к нормальному режиму работы.

Ранее полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на людей в британском Манчестере. В настоящий момент его подозревают в совершении террористического акта.

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