Россия поставила в Китай первый вертолёт Ми-171 с двигателями ВК-2500-03, сообщил представитель пресс-службы «Вертолётов России» на выставке China Helicopter Exposition в Тяньцзине.

«Осуществлена поставка первого вертолёта Ми-171 с двигателями ВК-2500 китайскому заказчику, подписаны и исполняются контракты на поставку ещё 12 вертолётов китайским заказчикам», — цитирует представителя компании ТАСС.

Он также сообщил, что в первой половине 2020 года холдинг планирует поставить в Китай первые два вертолёта «Ансат».

В конце мая «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана передавала, что член Госсовета Китая Ван Юн посетил Казанский вертолётный завод, где ему представили видеофильм о демонстрационном туре вертолёта «Ансат» по странам Юго-Восточной Азии.