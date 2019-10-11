Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и Минобороны двух стран

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что российская и итальянская стороны готовят проведение переговоров глав МИД и Минобороны двух стран в формате «2 + 2».
Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и Минобороны двух стран
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте ведомства.

«11 октября в Риме состоялись переговоры по подготовке встречи министров иностранных дел и обороны Российской Федерации и Итальянской Республики в формате «2 + 2», — указывается в заявлении.

Отмечается, что во время прошедших переговоров состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, стратегической стабильности, европейской безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, отношений России с ЕС и НАТО.

Также стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, Венесуэле и на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони провели встречу в Сочи.

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