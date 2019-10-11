Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и Минобороны двух стран
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«11 октября в Риме состоялись переговоры по подготовке встречи министров иностранных дел и обороны Российской Федерации и Итальянской Республики в формате «2 + 2», — указывается в заявлении.
Отмечается, что во время прошедших переговоров состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, стратегической стабильности, европейской безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, отношений России с ЕС и НАТО.
Также стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, Венесуэле и на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони провели встречу в Сочи.