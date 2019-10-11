СМИ: В Кении несколько человек пострадали при крушении самолёта
Самолёт частной авиакомпании Silverstone потерпел крушение рядом с аэропортом кенийской столицы Найроби.
- Reuters
Как сообщает Capital FM, самолёт потерпел крушение вскоре после взлёта. Несколько человек отправлены в местные больницы. Борт следовал в город Ламу.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в Ирландии.
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