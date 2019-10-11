Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора

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В администрации американского сенатора Линдси Грэма признали, что политик стал жертвой розыгрыша российских пранкеров.

Как сообщает Politico, в августе состоялся телефонный разговор Грэма с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован), один из них выдал себя за министра обороны Турции Хулуси Акара.

Отмечается, что в ходе разговора Грэм выражал симпатии турецкой стороне, описывая курдов как «угрозу для Турции».

Также уточняется, что сенатор призывал Турцию отказаться от использования российских систем ПВО С-400.

28 июля Лексус и Вован от имени президента Украины Владимира Зеленского разыграли руководителя Главного управления Нацполиции по Днепропетровской области генерала Виталия Глуховерю.

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