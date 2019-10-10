Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.

«8 октября три российские гражданки, содержащиеся под стражей в Центральной тюрьме «Гаддани», совершили убийство пакистанской надзирательницы. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

По данным ведомства, российские гражданки, которые являются сторонницами ИГ, были задержаны год назад за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы вместе с восемью несовершеннолетними детьми.

Отмечается, что они планировали проникнуть с территории Пакистана в Афганистан для присоединения к террористам.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что боевикам «Исламского государства» при неясных обстоятельствах удаётся попасть в Афганистан, что создаёт угрозу для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.