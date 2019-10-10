Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
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«8 октября три российские гражданки, содержащиеся под стражей в Центральной тюрьме «Гаддани», совершили убийство пакистанской надзирательницы. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.
По данным ведомства, российские гражданки, которые являются сторонницами ИГ, были задержаны год назад за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы вместе с восемью несовершеннолетними детьми.
Отмечается, что они планировали проникнуть с территории Пакистана в Афганистан для присоединения к террористам.
Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что боевикам «Исламского государства» при неясных обстоятельствах удаётся попасть в Афганистан, что создаёт угрозу для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.