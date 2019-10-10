Девять человек пострадали при взрыве возле австрийского аэропорта
Девять человек пострадали при взрыве на предприятии по утилизации мусора около аэропорта в австрийской коммуне Хершинг.
- Reuters
Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Уточняется, что трое пострадавших получили серьёзные ранения.
По данным издания, около 250 пожарных в настоящий момент пытаются ликвидировать возникшее в результате взрыва возгорание.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
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