Девять человек пострадали при взрыве возле австрийского аэропорта

Девять человек пострадали при взрыве на предприятии по утилизации мусора около аэропорта в австрийской коммуне Хершинг.

Reuters

Об этом сообщает Kronen Zeitung. Уточняется, что трое пострадавших получили серьёзные ранения. По данным издания, около 250 пожарных в настоящий момент пытаются ликвидировать возникшее в результате взрыва возгорание. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.