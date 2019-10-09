Журова прокомментировала решение депутатов Госдумы приостановить поездки в США

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с НСН прокомментировала решение членов нижней палаты парламента приостановить поездки в США из-за инцидента с допросом депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

«Не очень приятно ехать депутатам даже в официальной делегации. Их могут задерживать и допрашивать. Вы знаете, тут ведь вопрос не к депутатам. Здесь вопрос я бы больше увела в другое поле: каждый день с этим сталкиваются другие люди», — заявила она.

По её словам, нужно больше говорить про обычных граждан, поскольку они с этим могут сталкиваться чаще, чем депутат, который раз в год поехал, пусть даже и на официальное мероприятие.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал решение депутатов Госдумы.