Песков прокомментировал вторую часть доклада сената США о «российском вмешательстве»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вторую часть доклада комитета сената США по разведке о «российском вмешательстве».

«Нового ничего нет. Рецидив старого», — приводит ТАСС слова Пескова.

8 октября была опубликована вторая часть доклада комитета сената США по разведке. В нём утверждается, что российское «Агентство интернет-исследований» якобы стремилось повлиять на выборы президента США 2016 года, «нанося ущерб шансам на победу Хиллари Клинтон и поддерживая Дональда Трампа по указанию Кремля».

При этом в докладе говорится, что приписываемое России вмешательство в американские выборы было «частью более широкой, изощрённой и продолжающейся кампании по ведению информационной войны, призванной посеять разногласия в американской политике и обществе».

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.

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