Песков прокомментировал вторую часть доклада сената США о «российском вмешательстве»
«Нового ничего нет. Рецидив старого», — приводит ТАСС слова Пескова.
8 октября была опубликована вторая часть доклада комитета сената США по разведке. В нём утверждается, что российское «Агентство интернет-исследований» якобы стремилось повлиять на выборы президента США 2016 года, «нанося ущерб шансам на победу Хиллари Клинтон и поддерживая Дональда Трампа по указанию Кремля».
При этом в докладе говорится, что приписываемое России вмешательство в американские выборы было «частью более широкой, изощрённой и продолжающейся кампании по ведению информационной войны, призванной посеять разногласия в американской политике и обществе».
Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.