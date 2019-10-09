В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация столкнулась с серьёзным истощением финансовых ресурсов.
В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации
  • Reuters

Об этом говорится на странице Стефана Дюжаррика, официального представителя Генсека ООН.

«Генеральный секретарь ООН направил обращение странам-членам по вопросу о самом серьёзном финансовом кризисе, с которым сталкивается ООН почти за десятилетие. Существует угроза того, что у организации резко сократятся финансовые ресурсы к концу месяца и она не сможет осуществлять выплаты персоналу и поставщикам», — указывается в заявлении.

Отмечается, что Гутерреш выражает признательность тем 129 странам, которые уже внесли взнос в бюджет ООН, и призывает оставшиеся государства выполнить свою часть финансовых обязательств перед организацией.

«Это единственный способ избежать просрочки по платежам, что могло бы привести к нарушению деятельности в глобальном масштабе», — добавил он.

По словам генсека, лишь меры по сокращению расходов организации позволили сохранить средства, необходимые для обеспечение открытия дебатов на Генеральной ассамблее ООН и встреч на высоком уровне, состоявшихся в сентябре.

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