Разбившийся в Германии истребитель F-16 принадлежит ВВС США

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Разбившийся в Германии истребитель F-16 принадлежит Военно-воздушным силам Соединённых Штатов. Об этом заявили на американской авиабазе в ФРГ Шпангдалем.
Разбившийся в Германии истребитель F-16 принадлежит ВВС США
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Как отметили в ВВС, самолёт F-16 Fighting Falcon разбился в районе 15:00 по местному времени в ходе тренировочного полёта.

Пилот выжил.

Ранее СМИ сообщили, что истребитель F-16 потерпел крушение в районе немецкого города Цеммер в Трир-Саарбурге.

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