Разбившийся в Германии истребитель F-16 принадлежит ВВС США

Разбившийся в Германии истребитель F-16 принадлежит Военно-воздушным силам Соединённых Штатов. Об этом заявили на американской авиабазе в ФРГ Шпангдалем.

Как отметили в ВВС, самолёт F-16 Fighting Falcon разбился в районе 15:00 по местному времени в ходе тренировочного полёта.

Пилот выжил.

Ранее СМИ сообщили, что истребитель F-16 потерпел крушение в районе немецкого города Цеммер в Трир-Саарбурге.