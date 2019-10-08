Разбившийся в Германии истребитель F-16 принадлежит ВВС США
Разбившийся в Германии истребитель F-16 принадлежит Военно-воздушным силам Соединённых Штатов. Об этом заявили на американской авиабазе в ФРГ Шпангдалем.
- @usairforce
Как отметили в ВВС, самолёт F-16 Fighting Falcon разбился в районе 15:00 по местному времени в ходе тренировочного полёта.
Пилот выжил.
Ранее СМИ сообщили, что истребитель F-16 потерпел крушение в районе немецкого города Цеммер в Трир-Саарбурге.
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