Кремль не получал уведомлений США о плане вывести войска с севера САР

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США не уведомляли Россию о намерении вывести свои войска с северо-востока Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кремль не получал уведомлений США о плане вывести войска с севера САР
  • Reuters

«Нет, никто не уведомил. Но мы с вами ещё не знаем, какие войска выводятся оттуда, в каком объёме, выводятся ли они, и так далее. Вы знаете, что были разные заявления о выводе войск из различных частей мира, которые не находили своего подтверждения», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что Москва продолжает следить за развитием ситуации.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о готовности США «выйти из бесконечных войн» и отозвать американских военнослужащих из Сирии.

После этого высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не выводят все свои войска из САР, а перемещают военнослужащих, которые находятся на севере страны.

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