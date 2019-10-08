Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

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Американский актёр Джим Керри опубликовал карикатуру на разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа
  • Reuters

«Отец-мошенник сделал Зеленскому «предложение, от которого он не смог отказаться», — написал в сопровождении к карикатуре Керри в Twitter.

На картине президент Соединённых Штатов цитирует строчку из фильма «Крёстный отец», в которой главный герой намекает об «одолжении», которое «однажды придётся сделать». 

В августе Керри опубликовал карикатуру, высмеивающую Трампа и его планы по созданию космических войск.

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