В Совфеде оценили заявление возможного преемника Могерини о санкциях против России

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Александр Бабаков в беседе с Inforeactor оценил заявление возможного преемника Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Европейский союз должен сохранять санкции в отношении России, «пока её поведение не изменится».

Как считает Бабаков, благодаря санкциям перевернулось сознание российского народа.

«Теперь он понимает, что только собственными усилиями и возможностями можно решать проблемы и укреплять свои позиции. Если только с этой точки зрения смотреть на проблему, то и слава богу», — сказал он.

Ранее российский политолог, правозащитник, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Nation News оценил расширение санкционных списков США против России.