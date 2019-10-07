В Совфеде оценили заявление возможного преемника Могерини о санкциях против России

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Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Александр Бабаков в беседе с Inforeactor оценил заявление возможного преемника Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Европейский союз должен сохранять санкции в отношении России, «пока её поведение не изменится».
В Совфеде оценили заявление возможного преемника Могерини о санкциях против России
  • РИА Новости

Как считает Бабаков, благодаря санкциям перевернулось сознание российского народа.

«Теперь он понимает, что только собственными усилиями и возможностями можно решать проблемы и укреплять свои позиции. Если только с этой точки зрения смотреть на проблему, то и слава богу», — сказал он.

Ранее российский политолог, правозащитник, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Nation News оценил расширение санкционных списков США против России.

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