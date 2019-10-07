В Совфеде оценили заявление возможного преемника Могерини о санкциях против России
- РИА Новости
Как считает Бабаков, благодаря санкциям перевернулось сознание российского народа.
«Теперь он понимает, что только собственными усилиями и возможностями можно решать проблемы и укреплять свои позиции. Если только с этой точки зрения смотреть на проблему, то и слава богу», — сказал он.
Ранее российский политолог, правозащитник, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Nation News оценил расширение санкционных списков США против России.