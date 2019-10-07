Лавров отметил общий подход с Ираком по ситуации в Персидском заливе

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Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил, что Багдад разделяет точку зрения Москвы на ситуацию в районе Персидского залива и также призывает все стороны снизить степень напряжённости в регионе.
Лавров отметил общий подход с Ираком по ситуации в Персидском заливе
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«У нас общие позиции в отношении того, каким образом добиваться разрядки напряжённости в районе Персидского залива. Мы и наши иракские друзья считаем необходимым делать это таким образом, чтобы усилия всех игроков объединялись, а не за счёт схем, которые вносят раскол», — цитирует российского министра РИА Новости.

Лавров также сообщил, что в ходе переговоров обсуждалось укрепление взаимодействия России и Ирака в противодействии террористической угрозе.

7 октября Лавров прибыл с визитом в Багдад.

Сообщалось, что стороны прорабатывают возможность организации визитов в Россию президента и премьер-министра Ирака.

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