Лавров отметил общий подход с Ираком по ситуации в Персидском заливе
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«У нас общие позиции в отношении того, каким образом добиваться разрядки напряжённости в районе Персидского залива. Мы и наши иракские друзья считаем необходимым делать это таким образом, чтобы усилия всех игроков объединялись, а не за счёт схем, которые вносят раскол», — цитирует российского министра РИА Новости.
Лавров также сообщил, что в ходе переговоров обсуждалось укрепление взаимодействия России и Ирака в противодействии террористической угрозе.
7 октября Лавров прибыл с визитом в Багдад.
Сообщалось, что стороны прорабатывают возможность организации визитов в Россию президента и премьер-министра Ирака.