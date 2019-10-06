МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter

МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на представителя турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя, американский дипломат Джеффри Ховенье был вызван в МИД для дачи объяснений.

По данным агентства, посольство США поставило лайк сообщению Эргуна Бабахана, которого турецкие власти считают сторонником организации FETO, признанной Анкарой террористической.

Бабахан покинул Турцию после неудавшейся попытки переворота в стране в июле 2016 года, говорится в сообщении.

В своём твите он враждебно отзывается о лидере турецкой Партии националистического движения Девлете Бахчели.

При этом посольство США в Турции разместило в Twitter сообщение о том, что аккаунт ведомства «ошибочно поставил лайк».

Earlier today our Embassy Twitter account “liked” an unrelated post in error. We regret the mistake and apologize for any confusion. — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 5, 2019

«Мы сожалеем об этой ошибке и приносим извинения за недоразумение», — сообщили там.

В декабре 2018 года СМИ передавали, что американские власти рассматривают варианты законной высылки из США лидера FETO Фетхуллаха Гюлена.

Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года.