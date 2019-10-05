МИД России призвал избегать мест скопления людей в Гонконге из-за митинга

МИД России порекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в связи с возможными беспорядками в Гонконге.

Об этом говорится в сообщении на странице департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

«В гонконгских районах Causeway Bay, Tsim Sha Tsui и Sha Tin проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в Гонконге прошли протесты против нового закона о запрете ношения масок во время демонстраций и публичных мероприятий.

Отмечалось, что демонстрации переросли в беспорядки — активисты поджигали урны, били витрины и громили здания магазинов и организаций материкового Китая.