МИД России призвал избегать мест скопления людей в Гонконге из-за митинга
- © Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
Об этом говорится в сообщении на странице департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.
«В гонконгских районах Causeway Bay, Tsim Sha Tsui и Sha Tin проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что в Гонконге прошли протесты против нового закона о запрете ношения масок во время демонстраций и публичных мероприятий.
Отмечалось, что демонстрации переросли в беспорядки — активисты поджигали урны, били витрины и громили здания магазинов и организаций материкового Китая.