Американскому конгрессмену предложили есть детей для спасения планеты

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Участница встречи с членом палаты представителей США от Демократической партии Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты от перенаселения и загрязнения надо «есть детей».

Соответствующее видео на своём канале в YouTube опубликовало издание The Sun.

Как отмечается, пришедшая на мероприятие женщина заявила, что у человечества осталось всего пара месяцев и проблемы с экологией, а также с перенаселением не решить, «даже если разбомбить Россию», поэтому необходимо начать «есть детей».

После этого она сняла пальто и показала всем майку с надписью «Спаси планету — ешь детей».

Как позже выяснилось, призвавшая к столь радикальному спасению планеты женщина является членом движения LaRouche, в котором уже заявили, что данная речь является троллингом политика. Также в организации отметили, что Александрия Окасио-Кортес «не стала исключать» предложенный вариант спасения Земли и человечества.

Ранее экоактивистка из Швеции Грета Тунберг обвинила политиков в краже её детства и бездействии в вопросах сохранения окружающей среды.

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