Международная федерация журналистов прокомментировала задержание россиянки

В Международной и Европейской федерации журналистов призвали иранскую сторону разъяснить причины задержания российской журналистки Юлии Юзик, которая была задержана в Тегеране.

«Международная и Европейская федерации журналистов присоединяются к Союзу журналистов России и призывают Иран разъяснить причины её ареста и уважать свободу прессы», — говорится в заявлении.

В организациях добавили, что призывают провести расследование по факту задержания.

Указывается, что Юзик несколько лет назад работала корреспондентом в Иране.

Ранее в МИД Ирана пообещали вскоре освободить российскую журналистку. По данным министерства, Юзик задержали для «дачи ряда объяснений».