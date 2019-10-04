Международная федерация журналистов прокомментировала задержание россиянки
- Reuters
«Международная и Европейская федерации журналистов присоединяются к Союзу журналистов России и призывают Иран разъяснить причины её ареста и уважать свободу прессы», — говорится в заявлении.
В организациях добавили, что призывают провести расследование по факту задержания.
Указывается, что Юзик несколько лет назад работала корреспондентом в Иране.
Ранее в МИД Ирана пообещали вскоре освободить российскую журналистку. По данным министерства, Юзик задержали для «дачи ряда объяснений».