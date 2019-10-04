Международная федерация журналистов прокомментировала задержание россиянки

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В Международной и Европейской федерации журналистов призвали иранскую сторону разъяснить причины задержания российской журналистки Юлии Юзик, которая была задержана в Тегеране.
Международная федерация журналистов прокомментировала задержание россиянки
  • Reuters

«Международная и Европейская федерации журналистов присоединяются к Союзу журналистов России и призывают Иран разъяснить причины её ареста и уважать свободу прессы», — говорится в заявлении.

В организациях добавили, что призывают провести расследование по факту задержания.

Указывается, что Юзик несколько лет назад работала корреспондентом в Иране.

Ранее в МИД Ирана пообещали вскоре освободить российскую журналистку. По данным министерства, Юзик задержали для «дачи ряда объяснений». 

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