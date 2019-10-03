При крушении ретросамолёта в США погибли семь человек

При крушении бомбардировщика времён Второй мировой войны B-17 в американском штате Коннектикут погибли семь человек, ещё семеро госпитализированы, уточнил телеканал WTIC-TV.

По предварительным данным, спустя пять минут после взлёта экипаж сообщил о неисправности и попытался вернуться в аэропорт вылета, но при заходе на посадку самолёт упал в ангар, где находились ёмкости с противообледенительной жидкостью.

Всего на борту самолёта находились 13 человек: три члена экипажа и десять пассажиров.

Ранее сообщалось, что в результате падения ретросамолёта на территории международного аэропорта Бредли в Коннектикуте пострадали шесть человек.