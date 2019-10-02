На Тайване найдены тела пяти погибших при обрушении моста

На Тайване обнаружены тела пяти человек, погибших при обрушении моста на восточном побережье государства. Тело одного погибшего, который находился в рыбацкой лодке под конструкцией в момент ЧП, всё ещё не найдено, передаёт Associated Press.

Двое погибших оказались индонезийцами, один — филиппинцем, личности других не установлены. По предварительным данным, все они работали на рыболовных судах, зарегистрированных на Тайване.

Сообщается, что для извлечения двух лодок из-под обрушившегося 1 октября моста была развёрнута плавучая платформа, третья лодка была извлечена накануне.

В результате обрушения конструкции десять человек, в том числе тайваньский водитель автоцистерны, упавшей с моста, были госпитализированы с травмами. Другие девять — филиппинские и индонезийские рыбаки — находятся в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Мост длиной 140 м и высотой 18 м был открыт в 1998 году. Он заменил более низкий пролёт, который не позволял проходить под ним крупным рыболовным судам.

Ранее в сети было размещено видео с камеры наблюдения, которая засняла обрушение моста в рыбацкой деревне на востоке Тайваня. Сообщалось, что инцидент произошёл спустя несколько часов после того, как на острове закончился тайфун.

По данным Центрального информационного агентства Тайваня, мост обрушился в тайваньском уезде Илань, когда по нему ехал грузовик с бензиновой цистерной.