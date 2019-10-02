Профессор MIT заявил о непричастности властей Сирии к инциденту в Хан-Шейхуне

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Бывший советник начальника штаба ВМС США, эксперт по ядерным технологиям и почётный профессор Массачусетского технологического института (MIT) Теодор Постол в интервью Ruptly заявил, что власти Сирии непричастны к инциденту с применением зарина в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб в апреле 2017 года.
Профессор MIT заявил о непричастности властей Сирии к инциденту в Хан-Шейхуне
  • Reuters

Вместе с коллегами Постол написал научную статью, в которой содержится соответствующий вывод. 

Статья прошла экспертную оценку перед ожидаемой публикацией в журнале Science and Global Security Принстонского университета, однако её выпуск в сентябре 2019 года был приостановлен из-за решения редакторов, обеспокоенных «техническими показателями анализа», а также «ценностью публикации статьи с учётом деликатного и спорного вопроса о применении химического оружия в Сирии».

«Единственное, что имеет значение, корректна ли эта статья технически? Это научный журнал, и, если в нём есть какие-либо технические ошибки, они должны указать на них. Вся критика исходит от людей, которые не обладают техническими знаниями», — говорит Постол.

Он провёл расследование, которое доказывает, что доклад экспертов ОЗХО и ООН содержит ошибки. Он отмечает, что кратеры и образцы материалов, собранные на месте инцидента, были подделаны. В частности, согласно его выводам, коза, которая имела признаки отравления зарином, была принесена на место инцидента. 

Ещё в 2017 году Постол проанализировал «доказательства» причастности властей Сирии к химической атаке в Идлибе и пришёл к выводу, что инцидент был сфабрикован.

Подробнее — в материале RT.

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