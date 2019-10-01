Дутерте намерен обсудить с Путиным сотрудничество в сфере обороны

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Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует во время визита в Россию обсудить с российским лидером Владимиром Путиным сотрудничество в области обороны, сообщает The Manila Times.
Дутерте намерен обсудить с Путиным сотрудничество в сфере обороны
  • РИА Новости

«Мы определим пути дальнейшего углубления сотрудничества в сферах безопасности и обороны, борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом, а также в сфере противодействия транснациональной преступности», — сказал Дутерте.

По его словам, ожидается подписание ключевых соглашений в сферах политического взаимодействия, здравоохранения, науки, техники и культуры.

В июне посол Филиппин в России Карлос Соренте заявил, что Манила рассчитывает на проведение встречи филиппинского и российского президентов до конца года.

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