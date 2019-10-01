Россия представила свои разработки на Ассамблее государств — членов ВОИС

В Женеве началась серия заседаний Ассамблеи государств — членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Её впервые открыл Национальный вечер России, организованный Роспатентом в партнёрстве с Росатомом, Роскосмосом и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Мероприятие посвятили открытию выставки «Россия — страна изобретательства и творчества», где представлены разработки отечественных учёных и инженеров.

В частности, это атомная станция малой мощности для обеспечения электроэнергией и освоения арктических и труднодоступных районов России и мобильный лазерный технологический комплекс для резки различных объектов и конструкций, в том числе при ликвидации аварий, макеты исследовательских реакторов.

На выставке организованы две зоны виртуальной реальности: посетители смогут прогуляться в 3D-очках по МКС, а также увидеть цифровой двойник Земли.

В ассамблее принимают участие представители более 160 государств — участников ВОИС, дипломатических миссий при отделении ООН, Всемирной торговой организации и других международных организаций в Женеве и организаций-наблюдателей при ВОИС.

Ассамблее предстоит принять решения о направлениях дальнейшего развития сферы интеллектуальной собственности (ИС).

Повестка заседаний включает обсуждение по всему спектру вопросов ИС. На полях Ассамблей состоятся встречи российской делегации с ведущими мировыми ведомствами по интеллектуальной собственности — БРИКС, США, Япония, Сингапур, ЕПВ.

Согласно докладу Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за 2015 год, Россия была признана одним из мировых лидеров по расходу средств на нанотехнологии, наряду с США и Китаем.

Сообщалось, что Россия потратила, по состоянию на 2012 год, значительную сумму на инновации — $974 млн, столько же и Китай, а США — $1,3 млрд, при том что общемировой расход составляет $7,9 млрд.