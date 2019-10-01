Возле парламента Британии задержали пытавшегося себя поджечь мужчину

Сотрудники британской полиции сообщили, что около здания парламента Британии был задержан мужчина, пытавшийся поджечь себя.

Об этом правоохранительные органы Лондона написали на своей странице в Twitter.

«Мужчина задержан на Парламентской площади примерно в 10:45 (12:45 мск) после того, как полил себя, предположительно, горючей жидкостью. Пострадавших нет», — указывается в заявлении.

Уточняется, что он смог облить себя жидкостью и достать зажигалку, однако поджечь не успел, так как сразу же был облит из огнетушителей и задержан полицией.

Причины его поступка пока неизвестны.