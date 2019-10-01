Возле парламента Британии задержали пытавшегося себя поджечь мужчину

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Сотрудники британской полиции сообщили, что около здания парламента Британии был задержан мужчина, пытавшийся поджечь себя.
Возле парламента Британии задержали пытавшегося себя поджечь мужчину
  • Reuters

Об этом правоохранительные органы Лондона написали на своей странице в Twitter.

«Мужчина задержан на Парламентской площади примерно в 10:45 (12:45 мск) после того, как полил себя, предположительно, горючей жидкостью. Пострадавших нет», — указывается в заявлении.

Уточняется, что он смог облить себя жидкостью и достать зажигалку, однако поджечь не успел, так как сразу же был облит из огнетушителей и задержан полицией. 

Причины его поступка пока неизвестны.

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