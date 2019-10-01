Эксперт прокомментировал показ военной техники на параде в Китае

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Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе со «Взглядом» прокомментировал показ военной техники на параде в Китае.
Эксперт прокомментировал показ военной техники на параде в Китае
  • © Liao Yujie/Xinhua
  • globallookpress.com

«Китай сегодня продемонстрировал новинки своего военно-промышленного комплекса. DF-41 и DF-17 — это баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности», — сказал он.

По его словам, особенность этих ракет не только в том, что они летят на определённую дальность, но и в том, что боеголовки сделаны на новейших гиперзвуковых технологиях.

Если говорить о сверхзвуковой стратегической крылатой ракете CJ-100, то это ракета дальнего радиуса действия, при этом китайцы не раскрывают, какой у неё двигатель, отметил Леонков.

Ранее сообщалось, что Китай на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР представил новые баллистические ракеты JL-2 «Цзюйлан-2», которые размещаются на подводных лодках.

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