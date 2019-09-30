Ruptly рассказало о дезинформации Reuters в ситуации со сбитым Ираном беспилотником США
- globallookpress.com
«Раньше силы США в регионе были для нас угрозой, а теперь это возможность. Они не заикаются про войну с Ираном, потому что знают, насколько они уязвимы», — приводятся в статье Reuters от 21 июня слова иранского военного.
Как выяснило Ruptly, это заявление Хаджизаде сделал 21 ноября 2018 года в эфире государственного телеканала IRIB.
При этом эту новость агентства перепечатали такие издания, как The New York Times и Al Jazeera.
Видеоагентство указало, что такая «серьёзная дезинформация» усилила напряжённость между Ираном и США.
Serious misinformation added to the tense military stand-off between the United States and #Iran. Our investigation details how we uncovered an inaccurate news article and investigated its reach across the globe. pic.twitter.com/VRzIYEbhYE— Ruptly VU (@RuptlyVU) September 30, 2019
В настоящее время соответствующая новостная заметка с цитатой опубликована в первоначальном виде на сайте агентства.
20 июня в Иране заявили, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в провинции Хормозган при нарушении границы страны.
Тогда Хаджизаде сообщил, что последний раз военные Ирана посылали БПЛА США предупредительные сигналы за десять минут до того, как он был сбит.