Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не смог посетить церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком в Париже по состоянию здоровья. В августе Юнкер срочно прервал свой отпуск в Австрии для операции по удалению желчного пузыря.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Председатель не смог быть сегодня в Париже, но он, как и вся комиссия, сочувствует французам в этот день национального траура по случаю смерти президента Ширака», — сообщила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с ФАН назвал Ширака выдающимся президентом.