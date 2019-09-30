Юнкер не приехал на прощание с Шираком по состоянию здоровья
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс.
«Председатель не смог быть сегодня в Париже, но он, как и вся комиссия, сочувствует французам в этот день национального траура по случаю смерти президента Ширака», — сообщила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.
Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с ФАН назвал Ширака выдающимся президентом.