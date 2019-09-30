Более 130 человек погибли в Индии из-за наводнений и оползней

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Не менее 134 человек погибли за последние несколько дней в северных штатах Индии в результате наводнений и оползней.

Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на власти страны.

Уточняется, что больше всего пострадали индийские штаты Уттар-Прадеш и Бихар. В этих регионах погибло больше всего людей — 127.

Сильные дожди, вызвавшие наводнения, также повлияли на инфраструктуру и жизнь индийских областей. В ряде городов закрыты школы, не работают магазины и различные госучереждения. 

В августе в результате наводнений, вызванных сильными дождями в нескольких штатах Индии, погибли более 270 человек.

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