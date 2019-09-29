Захарова: Пелоси не привела аргументов в обвинениях России

Спикер нижней палаты американского конгресса не привела никаких аргументов, когда обвинила Москву в причастности к скандалу со стенограммой разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, публикацию стенограммы беседы Трампа и Зеленского обсуждали в ходе Генассамблеи ООН.

Захарова отметила, что Демократическая партия США получила сильнейший удар в начале избирательной кампании.

Представитель МИД добавила, что «Пелоси выпустили опять на телевидение, для того чтобы хоть как-то минимизировать ущерб от того действа, которое она совершила».

«И она совершила ещё большую ошибку, сказав, что за этим стоит опять же Россия, не приведя вообще никаких аргументов, а аргументов здесь нельзя было привести никаких», — цитирует её ТАСС.

Ранее Пелоси заявила, что считает Россию причастной к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского.