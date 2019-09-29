Захарова: Пелоси не привела аргументов в обвинениях России
- РИА Новости
Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, публикацию стенограммы беседы Трампа и Зеленского обсуждали в ходе Генассамблеи ООН.
Захарова отметила, что Демократическая партия США получила сильнейший удар в начале избирательной кампании.
Представитель МИД добавила, что «Пелоси выпустили опять на телевидение, для того чтобы хоть как-то минимизировать ущерб от того действа, которое она совершила».
«И она совершила ещё большую ошибку, сказав, что за этим стоит опять же Россия, не приведя вообще никаких аргументов, а аргументов здесь нельзя было привести никаких», — цитирует её ТАСС.
Ранее Пелоси заявила, что считает Россию причастной к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского.