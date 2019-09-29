Остров Тенерифе остался без света из-за неполадок
- РИА Новости
«Неисправность с электричеством на всём острове», — сообщили в администрации.
⚠️ Fallo eléctrico general en toda la Isla. En contacto con @Endesa— Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) September 29, 2019
Sin incidencias en @carreterasTF. Generadores de emergencia arrancados con normalidad y operativo activado.@tranviatenerife no operativo, vehículos parados, sin afectar a la circulación.
Seguimos informando pic.twitter.com/pRws1mJupN
На восстановление энергоснабжения понадобится по меньшей мере шесть часов, отметили власти.
13 июля в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества, которые затронули более 40 тыс. потребителей.
Перебои с электричеством привели к нарушениям в работе светофоров, многие люди застряли в лифтах. На Бродвее был отменён ряд выступлений. Эвакуация прошла в Карнеги-холле и Линкольн-центре.