Остров Тенерифе остался без света из-за неполадок

На испанском острове Тенерифе полностью отключилось электричество, сообщили в мэрии города Санта-Крус-де-Тенерифе.

«Неисправность с электричеством на всём острове», — сообщили в администрации.

⚠️ Fallo eléctrico general en toda la Isla. En contacto con @Endesa



Sin incidencias en @carreterasTF. Generadores de emergencia arrancados con normalidad y operativo activado.@tranviatenerife no operativo, vehículos parados, sin afectar a la circulación.



Seguimos informando pic.twitter.com/pRws1mJupN — Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) September 29, 2019

На восстановление энергоснабжения понадобится по меньшей мере шесть часов, отметили власти.

13 июля в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества, которые затронули более 40 тыс. потребителей.

Перебои с электричеством привели к нарушениям в работе светофоров, многие люди застряли в лифтах. На Бродвее был отменён ряд выступлений. Эвакуация прошла в Карнеги-холле и Линкольн-центре.