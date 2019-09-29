Остров Тенерифе остался без света из-за неполадок

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На испанском острове Тенерифе полностью отключилось электричество, сообщили в мэрии города Санта-Крус-де-Тенерифе.
Остров Тенерифе остался без света из-за неполадок
  • РИА Новости

«Неисправность с электричеством на всём острове», — сообщили в администрации.

На восстановление энергоснабжения понадобится по меньшей мере шесть часов, отметили власти.

13 июля в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества, которые затронули более 40 тыс. потребителей. 

Перебои с электричеством привели к нарушениям в работе светофоров, многие люди застряли в лифтах. На Бродвее был отменён ряд выступлений. Эвакуация прошла в Карнеги-холле и Линкольн-центре.

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