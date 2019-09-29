В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны
- Reuters
По данным МВД, знакомый генерала после ссоры открыл стрельбу.
Фахем скончался в больнице от полученных ранений.
Прибывшие на место происшествия сотрудники сил безопасности ликвидировали стрелка, который отказывался сдаться и продолжал вести огонь.
В результате перестрелки также пострадали пятеро сотрудников безопасности и два мирных жителя. Пострадавших доставили в больницу, их состояние стабильное.
Ранее в США в результате стрельбы пострадали два человека.