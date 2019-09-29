В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны

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В Саудовской Аравии во время конфликта в Джиде погиб бригадный генерал королевской охраны Абдель Азиз Фахем. Об этом информирует государственное агентство SPA со ссылкой на МВД королевства.
В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны
  • Reuters

По данным МВД, знакомый генерала после ссоры открыл стрельбу.

Фахем скончался в больнице от полученных ранений. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники сил безопасности ликвидировали стрелка, который отказывался сдаться и продолжал вести огонь. 

В результате перестрелки также пострадали пятеро сотрудников безопасности и два мирных жителя. Пострадавших доставили в больницу, их состояние стабильное.

Ранее в США в результате стрельбы пострадали два человека.

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