Косачёв прокомментировал сообщения СМИ об отставке Волкера

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал сообщения СМИ о том, что Курт Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепартамента США по Украине.

«Наверно, Курт Волкер не был в своей миссии особо циничен, скорее — он искренне верил в то, что отстаивал. Но результат, как известно, ноль. Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина», — написал сенатор в Facebook.

По его словам, в интересах Вашингтона, а не Киева было «всё это время тупо настаивать на исключительной ответственности Москвы за происходящее на украинском юго-востоке», при этом «не видя за своими убеждениями реальных людей», живущих в Донбассе.

Косачёв заявил, что Волкер «в этом смысле оказал медвежью услугу Киеву», так как отложил и затянул реализацию Минских соглашений.

Ранее CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщил, что Волкер подал в отставку.