Косачёв прокомментировал сообщения СМИ об отставке Волкера

Короткая ссылка
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал сообщения СМИ о том, что Курт Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепартамента США по Украине.
Косачёв прокомментировал сообщения СМИ об отставке Волкера
  • РИА Новости

«Наверно, Курт Волкер не был в своей миссии особо циничен, скорее — он искренне верил в то, что отстаивал. Но результат, как известно, ноль. Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина», — написал сенатор в Facebook.

По его словам, в интересах Вашингтона, а не Киева было «всё это время тупо настаивать на исключительной ответственности Москвы за происходящее на украинском юго-востоке», при этом «не видя за своими убеждениями реальных людей», живущих в Донбассе.

Косачёв заявил, что Волкер «в этом смысле оказал медвежью услугу Киеву», так как отложил и затянул реализацию Минских соглашений.

Ранее CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщил, что Волкер подал в отставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить