Политолог прокомментировал возможную отставку Волкера

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Полина Полетаева
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT сообщение о том, что специальный представитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.

«Решение, очевидно, вызвано тем, что Волкер фигурировал в некой докладной записке, которую американские разведчики якобы передали в Вашингтон… В действительности, я так понимаю, что Трамп по итогам этого не подаст в отставку. Поэтому можно предположить, что Волкером просто пожертвовали», — считает Брутер.

Эксперт добавил, что в дальнейшем, по его мнению, «демократы и республиканцы войдут в жёсткий клинч».

«В нынешней ситуации, которую они сами и создали, любое отступление будет означать поражение. И демократы без всякого смысла и содержания начали педалировать эту тему... Они просто не могут в этой ситуации оставить Трампа в покое и будут и дальше пытаться троллить его весь оставшийся до выборов год», — заключил он.

Ранее, по сообщениям CNN, специальный представитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.

 

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