Глава МИД Сирии назвал большой ложью заявления США о химатаках

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Последнее обвинение со стороны США в адрес Сирии в «химической атаке» является большой ложью, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
Глава МИД Сирии назвал большой ложью заявления США о химатаках
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Большая ложь», — сказал сирийский министр, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что власти Сирии якобы применили химоружие в Латакии 19 мая.

22 мая в ООН заявили, что не могут самостоятельно подтвердить или опровергнуть информацию о якобы использовании химического оружия в Сирии.

Как заявляли в Госдепе, Вашингтон видит признаки того, что власти Сирии, возможно, «возобновляют использование химического оружия».

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