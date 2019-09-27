Глава МИД Сирии назвал большой ложью заявления США о химатаках
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Большая ложь», — сказал сирийский министр, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что власти Сирии якобы применили химоружие в Латакии 19 мая.
22 мая в ООН заявили, что не могут самостоятельно подтвердить или опровергнуть информацию о якобы использовании химического оружия в Сирии.
Как заявляли в Госдепе, Вашингтон видит признаки того, что власти Сирии, возможно, «возобновляют использование химического оружия».