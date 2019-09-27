Лавров встретился с представителями стран южной части Тихого океана
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.
В ходе встречи был затронут «широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес».
Стороны подтвердили «настрой на наращивание практического взаимодействия между Россией и партнёрами из южнотихоокеанского субрегиона на двусторонней и многосторонней основе, готовность России оказывать разноплановое содействие этим странам, в том числе в области адаптации и преодоления последствий изменения климата».
Ранее Лавров провёл встречу с главой грузинского МИД Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.