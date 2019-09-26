Эксперт назвал Ширака вехой в истории Франции

Эксперт Института всеобщей истории РАН, специалист по Франции Евгений Осипов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал бывшего французского лидера Жака Ширака вехой в истории страны.

«Он привнёс в развитие страны серьёзные изменения. Во-первых, изменил Конституцию, сократив срок пребывания у власти президента с семи до пяти лет, эта норма действует до сих пор», — пояснил он.

По его словам, Ширак — последний французский президент, который проводил внешнюю политику, заложенную Шарлем де Голлем, то есть пытался добиться баланса для Франции в европейской политике, и во многом преуспел.

Как добавил Осипов, при Шираке произошёл расцвет в отношениях Москвы и Парижа.

Со своей стороны, профессор, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук Александр Гусев в беседе с Nation News заявил, что Ширака отличало широкое видение европейских проблем.

«Это глыба, это крупнейший европейский лидер. Это была плеяда крупных лидеров: Гельмут Коль, Маргарет Тэтчер, Жак Ширак. Эти люди оставили после себя огромные результаты», — считает он.

Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.