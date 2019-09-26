Эксперт прокомментировал сообщение о смерти Ширака

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, специалист по Франции Сергей Фёдоров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщение о смерти бывшего французского президента Жака Ширака.

«Он тяжеловес французской политики. И эта неоголлистская традиция воплотилась в том, что Ширак стал создателем партии в поддержку республики, сейчас она существует под именем республиканцев правоцентристского толка», — заявил он.

По его словам, Ширак войдёт в политическую историю Франции.

«Французы любили Ширака, у которого было прозвище Бульдозер за напористый характер», — сказал он в беседе с Inforeactor.

Как отметил эксперт, экс-президент любил общение с народом и добился успехов.

Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.