Эксперт прокомментировал сообщение о смерти Ширака

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, специалист по Франции Сергей Фёдоров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщение о смерти бывшего французского президента Жака Ширака.
Эксперт прокомментировал сообщение о смерти Ширака
  • © Jean-Marc Haedrich/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Он тяжеловес французской политики. И эта неоголлистская традиция воплотилась в том, что Ширак стал создателем партии в поддержку республики, сейчас она существует под именем республиканцев правоцентристского толка», — заявил он.

По его словам, Ширак войдёт в политическую историю Франции.

«Французы любили Ширака, у которого было прозвище Бульдозер за напористый характер», — сказал он в беседе с Inforeactor.

Как отметил эксперт, экс-президент любил общение с народом и добился успехов.

Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.

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