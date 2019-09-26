Эксперт прокомментировал сообщение о смерти Ширака
- © Jean-Marc Haedrich/ZUMAPRESS.com
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«Он тяжеловес французской политики. И эта неоголлистская традиция воплотилась в том, что Ширак стал создателем партии в поддержку республики, сейчас она существует под именем республиканцев правоцентристского толка», — заявил он.
По его словам, Ширак войдёт в политическую историю Франции.
«Французы любили Ширака, у которого было прозвище Бульдозер за напористый характер», — сказал он в беседе с Inforeactor.
Как отметил эксперт, экс-президент любил общение с народом и добился успехов.
Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.