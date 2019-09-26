Познер прокомментировал сообщение о смерти Ширака

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Телеведущий Владимир Познер в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщение о смерти экс-президента Франции Жака Ширака.
Познер прокомментировал сообщение о смерти Ширака
  • © Jean-Marc Haedrich/ZUMAPRESS.com
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«С точки зрения многих, Ширак был не худшим президентом. Это был государственный деятель, а не мелкий политикан. Он был хорошо образован и прекрасно говорил, кроме того, был очень обаятельным человеком», — заявил он.

Как отметил Познер, Ширак жёстко настаивал на том, что Франция — великая держава, имеющая свои интересы, которые необходимо отстаивать.

В свою очередь, советник президента России в 2000—2011 годах, руководитель протокола президента СССР Михаила Горбачёва и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко в беседе с телеканалом «Звезда» поделился воспоминаниями о Шираке.

Как сообщил Шевченко, первый раз он встретил Ширака, когда работал с Горбачёвым. Это был визит во Францию в 1985 году, когда Ширак работал мэром Парижа.

«Он напрямую нам сказал, что ему нравится в нас и что не нравится. Многим из нашей делегации это пришлось не по душе. Но потом, проанализировав сказанное, мы поняли, что он был прав», — заявил Шевченко.

Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.

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