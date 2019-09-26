Эксперт прокомментировал планы по созданию в Польше командного пункта армии США

Короткая ссылка
Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе со «Взглядом» прокомментировал заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о создании в Познани командного пункта армии США в Восточной Европе.
Эксперт прокомментировал планы по созданию в Польше командного пункта армии США
  • Reuters

«К сожалению, нынешнее польское руководство в силу причин политического характера готово добровольно предоставить свою территорию под создание соответствующей командной инфраструктуры», — сказал Коротченко.

Как отметил эксперт, Польша — ближайший крупный сосед России на Западе, а в последние годы Варшава проводит недружественную политику в отношении Москвы.

Ранее председатель президиума «Офицеров России» Герой России Сергей Липовой в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подписание президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой декларации о расширении военного сотрудничества двух стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить