Эксперт прокомментировал планы по созданию в Польше командного пункта армии США

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе со «Взглядом» прокомментировал заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о создании в Познани командного пункта армии США в Восточной Европе.

«К сожалению, нынешнее польское руководство в силу причин политического характера готово добровольно предоставить свою территорию под создание соответствующей командной инфраструктуры», — сказал Коротченко.

Как отметил эксперт, Польша — ближайший крупный сосед России на Западе, а в последние годы Варшава проводит недружественную политику в отношении Москвы.

Ранее председатель президиума «Офицеров России» Герой России Сергей Липовой в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подписание президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой декларации о расширении военного сотрудничества двух стран.