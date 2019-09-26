Касьянов рассказал о встречах с Шираком

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Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов в беседе с телеканалом «360» рассказал о встречах с экс-президентом Франции Жаком Шираком.
Касьянов рассказал о встречах с Шираком
  • © Stephane Richard/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сожалею, что Жак Ширак скончался. Очень сожалею. Я встречался с ним несколько раз, на официальных приёмах. Это было и во Франции, и когда Ширак был здесь. Встречались с ним на международных конференциях», — заявил он.

Как отметил Касьянов, Ширак был приверженцем близких отношений с Россией, а также являлся настоящим импозантным французским президентом.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол России во Франции Алексей Мешков в беседе с Newinform сказал, что вклад Ширака в двусторонние отношения всегда имел добрую и исключительную направленность.

«Президент Ширак всегда был большим другом России, он глубоко знал нашу культуру, всегда интересовался нашими великими писателями. В бытность свою президентом Франции он неизменно имел добрые и взаимополезные отношения с Россией», — напомнил Мешков.

Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.

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