СК завёл дело по факту похищения граждан России в Гвинейском заливе

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Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту нападения на грузовое судно Marmalaita в Гвинейском заливе, сообщает Nation News со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
СК завёл дело по факту похищения граждан России в Гвинейском заливе
  • РИА Новости

Инцидент произошёл у берегов Камеруна 15 августа 2019 года. На борту было восемь человек, в том числе трое россиян.

Как заявили в ГСУ СК России, захватчики применили насилие, заставили членов экипажа покинуть судно. Морякам ограничили свободу передвижения, после чего принудительно увезли в неизвестном направлении.

22 сентября, когда требования похитителей были выполнены, команду освободили и выпустили на территории Камеруна.

Дело возбудили по статьям о пиратстве и похищении людей. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее атташе посольства России в Камеруне Гарегин Мартиросян предположил, что за атакой на танкер могут стоять пираты из Нигерии.

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