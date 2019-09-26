Борисов предложил Путину меры на случай допсанкций в сфере обороны

Вице-премьер России Юрий Борисов предложил президенту Владимиру Путину меры, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций в сфере обороны. Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.

«Я доложу вам дополнительные предложения, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций, чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что мы не способны самостоятельно решить важные вопросы, связанные с обороноспособностью», — сказал Борисов.

Ранее замминистра обороны Александр Фомин в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что санкции сказались на сроках поставок вооружения иностранным заказчикам.

По его словам, в основном это касается вооружения с зарубежными комплектующими.

При этом он отметил, что Россия сохраняет второе место на рынке поставок военной техники.