Борисов предложил Путину меры на случай допсанкций в сфере обороны
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- РИА Новости
«Я доложу вам дополнительные предложения, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций, чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что мы не способны самостоятельно решить важные вопросы, связанные с обороноспособностью», — сказал Борисов.
Ранее замминистра обороны Александр Фомин в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что санкции сказались на сроках поставок вооружения иностранным заказчикам.
По его словам, в основном это касается вооружения с зарубежными комплектующими.
При этом он отметил, что Россия сохраняет второе место на рынке поставок военной техники.