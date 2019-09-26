Лавров отметил расширение международных контактов ЕАЭС

Глава российского МИД Сергей Лавров в своей статье, которая опубликована в «Российской газете» отметил расширение международных контактов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Об успешности интеграционного начинания свидетельствует и расширение международных контактов ЕАЭС, рост числа государств, стремящихся заключить с ним соглашения о свободной торговле», — отметил Лавров.

Он заявил, что «над обеспечением стабильности, процветания в Евразии плодотворно трудятся и китайские друзья, реализующие концепцию «Один пояс, один путь».

«Ещё четыре года назад наши лидеры договорились работать над сопряжением ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. Сегодня это решение успешно претворяется в жизнь. Важным шагом стало подписание в мае 2018 года. Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Союзом и КНР, которое сейчас вступает в силу», — добавил министр.

В мае российский лидер Владимир Путин назвал инициативу Китая «Один пояс — один путь» очень продуктивной и содержательной.