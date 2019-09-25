В Нью-Йорке прошла встреча по иранской сделке

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча глав МИД стран — членов иранской ядерной сделки, на которой обсуждался Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что встреча была хорошей.

Кроме него, во встрече приняли участие главы МИД России Сергей Лавров, Китая — Ван И, Франции — Жан-Ив Ле Дриан, Германии — Хайко Маас и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что для проведения переговоров между Тегераном и Вашингтоном после безосновательного выхода США из СВПД между странами «должно быть создано доверие».