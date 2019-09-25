В Нью-Йорке прошла встреча по иранской сделке

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На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча глав МИД стран — членов иранской ядерной сделки, на которой обсуждался Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
В Нью-Йорке прошла встреча по иранской сделке
  • Reuters

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что встреча была хорошей.

Кроме него, во встрече приняли участие главы МИД России Сергей Лавров, Китая — Ван И, Франции — Жан-Ив Ле Дриан, Германии — Хайко Маас и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что для проведения переговоров между Тегераном и Вашингтоном после безосновательного выхода США из СВПД между странами «должно быть создано доверие».

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