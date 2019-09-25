Зеленский опубликовал совместную фотографию с Трампом
- @zelenskyyua
«Вчера пообщались с Дональдом Трампом и первой леди на официальном приёме. Сегодня продолжим в рабочем режиме», — написал Зеленский.
Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2019
На фотографии президенты США и Украины со своими супругами.
Ранее Зеленский заявил, что ожидает «мощную» встречу со своим американским коллегой.
Президент Украины прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.