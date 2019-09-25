Зеленский опубликовал совместную фотографию с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал совместную фотографию с американским лидером Дональдом Трампом.

«Вчера пообщались с Дональдом Трампом и первой леди на официальном приёме. Сегодня продолжим в рабочем режиме», — написал Зеленский.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2019

На фотографии президенты США и Украины со своими супругами.

Ранее Зеленский заявил, что ожидает «мощную» встречу со своим американским коллегой.

Президент Украины прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.