Чилингаров рассказал об экспедициях РГО к месту аварии на «Фукусиме-1»
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«В конце сентября уходит 4-я комплексная морская экспедиция Русского географического общества для изучения состояния окружающей среды и возможных последствий аварии на японской АЭС», — заявил он.
В 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0.
Обрушившееся впоследствии на регион цунами затопило четыре энергоблока АЭС «Фукусима-1», вывело из строя систему охлаждения реакторов, вызвав тем самым крупную аварию, сопоставимую с трагедией в Чернобыле.