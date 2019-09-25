Чилингаров рассказал об экспедициях РГО к месту аварии на «Фукусиме-1»

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Спецпредставитель президента России, первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров в беседе с газетой «Известия» рассказал об экспедициях РГО к месту аварии на японской атомной станции «Фукусима-1».
Чилингаров рассказал об экспедициях РГО к месту аварии на «Фукусиме-1»
  • © Richard Atrero de Guzman/AFLO
  • globallookpress.com

«В конце сентября уходит 4-я комплексная морская экспедиция Русского географического общества для изучения состояния окружающей среды и возможных последствий аварии на японской АЭС», — заявил он.

В 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0.

Обрушившееся впоследствии на регион цунами затопило четыре энергоблока АЭС «Фукусима-1», вывело из строя систему охлаждения реакторов, вызвав тем самым крупную аварию, сопоставимую с трагедией в Чернобыле.

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