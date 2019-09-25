Захарова назвала позором невыдачу виз США части делегации России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ США выдать визы представителям российской делегации является «позором», а не «серьёзным отношением», как это назвали в Госдепе.

Захарова в своём Facebook прокомментировала заявление представителя американского внешнеполитического ведомства, что США «серьёзно относятся к своим обязательствам».

Она отметила, что «серьёзное отношение» продемонстрировала российская сторона, когда делегации США во главе с госсекретарём Майком Помпео выдали 200 виз для визита в Сочи.

«А сначала принимать паспорта, потом отдавать их обратно с объяснением «слишком рано», затем снова собирать и в результате не выдать около 10 виз без какой-либо внятной причины людям, чьи функциональные обязанности непосредственно связаны с работой ООН, это, как сказал Сергей Лавров, позор. А никакое не «серьёзное отношение»», — заявила она.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что США не выдали визы представителям российской делегации на сессии Генассамблеи ООН, а также участникам конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал произошедшее «политической провокацией».

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